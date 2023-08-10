Строители завершат возведение двух домов с манежной подземной автостоянкой в ЖК «Ильинойс» в Красногорске через год

Строительство двух многоквартирных домов в составе ЖК «Ильинойс» в Ильинском тупике продолжается в Красногорске. Сотрудники областного Главгосстройнадзора сегодня проверили ход работ, сообщили в ведомстве.

Строители уже возвели конструкции надземной части и продолжают выполнять монтаж фасадов и кровли. Застройщиком выступает ООО «СЗ «ОФЕРТА». Завершить все работы планируют к следующей осени.

Два данных корпуса объединят между собой подземной автостоянкой с подъемниками и возможностью манежного хранения автомобилей, автостоянка будет рассчитана на 518 мест. В домах также будут расположены встроенные детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, запроектированы офисы, помещения управляющей компании, магазины и не только.

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