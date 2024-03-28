Строители завершили демонтажные работы на стадионе «Авангард» в Коломне

В Коломне на улице Октябрьской Революции продолжается капитальный стадиона «Авангард», строители завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Стадион построили в 1958 году, в нем планирую заменить инженерные сети, покрытие легкоатлетического ядра и ограждения, отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения, а также обустроить новое футбольное поле с подогревом.

«На площадке сейчас более 50 рабочих, которые выполняют демонтажные и общестроительные работы. Строительная готовность — более 40%. Работы в графике», — говорится в сообщении.

На стадионе будут заниматься футболом и легкой атлетикой, его территорию благоустроят и озеленят. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

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