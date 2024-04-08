Строительная готовность дома в Мамонтовке оценена в 95%: сотни переселенцев из аварийного жилья скоро смогут переехать

На территории Пушкинского округа завершаются работы по строительству многоквартирного дома, в который совсем скоро смогут переехать из аварийных домов нуждающиеся в этом горожане.

Девятиэтажный жилой дом общей площадью чуть более 11 тыс. кв. метров располагается в микрорайоне Мамонтовка на улице Гоголевская. Строительство проходит в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

МКУ «Управление капитального строительства городского округа Пушкинский» выступает заказчиком объекта. В роли подрядчика выступает ООО «Воздвижение».

По завершению строительных работ в дом переедут более 320 человек. В каждой из 115 квартир площадью в 6523 квадратных метра будут выполнены отделочные работы внутренних помещений. Кроме того, жильцов обеспечат инженерными коммуникациями, прокладка которых выполнена с учетом всех нормативных требований.

Начальник строительного участка Руслан Набиев оценил строительную готовность объекта, которая на данный момент составляет 95%. Работы по устройству фасада и инженерных коммуникаций выполнены полностью.

«В завершающей стадии находятся работы по чистовой отделке квартир — ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери», — отметил Набиев.

В настоящее время в активной стадии находятся работы по благоустройству придомовой территории. В частности, выполняется асфальтирование проездов.

Руслан Набиев отметил, что многоэтажный дом отличается не только красивым дизайном, но и высокой энергоэффективностью. Во время строительства были применены современные технологии. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам как можно скорее решить проблему с аварийными домами. Жители должны быть обеспечены комфортабельным жильем. На региональном уровне постоянно принимают различные законодательные акты, чтобы решить проблему как можно скорее.