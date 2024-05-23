Строительная готовность комплекса переработки с системой «бережливого производства» в Кашире составляет 20%

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области посетили городской округ Кашира с целью проверки хода строительства производственно-складского комплекса, который возводят в особой экономической зоне.

Текущая строительная готовность составляет 20%. Уникальность комплекса в том, что застройщик «Л-ПАК» применил концепцию «бережливого производства». Его площадь — порядка 44 тыс. квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время строители занимаются возведением надземной части здания. Завершение работ, согласно утвержденному плану, намечено на конец 2024 года.

В современном одноэтажном здании после завершения работ будут хранить товары различного назначения, в числе которых горючие материалы. На производственной части комплекса появится автоматизированная линия переработки макулатуры.

Комплекс будет эксплуатировать продукцию компании «Л-ПАК», которая остается одной из востребованных. Ее используют для упаковки различных предметов, лекарственных и косметических препаратов, продуктов питания, автомобильных запчастей, бытовой техники и мебели.