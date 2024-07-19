Строительная готовность новой школы на 750 учеников в Одинцово составляет 25%

Новая школа появится в квартале жилого комплекса «Резиденции Сколково». В настоящее время на строительном объекте производится заливка монолитных конструкций первого этажа. Рабочие выполняют подготовительные работы для начала кладки. Глава округа Андрей Иванов рассказал, что после сдачи в эксплуатацию образовательное учреждение станет муниципальным.

«Проинспектировал ход строительства будущей школы на 750 учеников в ЖК «Резиденции Сколково». Общая готовность объекта составляет 25%. Сейчас производится заливка монолитных конструкций первого этажа, идёт подготовка к кладочным работам. На стройке задействованы более 100 человек и 4 единицы техники — два башенных крана и два экскаватора. Школу возводит застройщик жилого комплекса — по завершении работ он передаст образовательное учреждение в муниципальную собственность. Плановый срок сдачи объекта — 1 сентября 2026 года», — сообщил Андрей Иванов.

Здание школы занимает площадь более 12,4 тысячи квадратных метров. Оно имеет Ш-образную форму и состоит из трех надземных этажей и одного подземного технического, в котором предусмотрено пространство для прокладки коммуникаций. В школе создадут 46 универсальных и специализированных учебных кабинетов на 24 — 26 человек. Отдельное помещение оборудуют для групп продленного дня.

Представитель застройщика Александр Желнин рассказал, какую планировку выбрали для размещения кабинетов. В школе появятся мастерские, лаборатории, специализированные кабинеты, в том числе лингафонные, обеденный зал, медицинский блок, зоны для ожидания детей, актовый зал на 290 человек, спортивный зал, IT-зона, читальный зал, библиотечно-информационный центр.

На улице появится физкультурно-оздоровительная зона. На территории будут расположены специализированные дорожки, которые подходят для занятий разными видами спортивной деятельности. Для учеников младшей школы откроют учебно-опытную зону. Особенное внимание уделят озеленению: высадят плодово-ягодные деревья и культурные растения.