Строительная готовность новых школ в Мытищах высокая

На строительных площадках двух школ состоялись выездные оперативные совещания, участие в которых принял первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Учебные заведения откроют к началу учебного года. В деревне Бородинов ЖК «Скандинавский квартал» строительные работы находятся на финальной стадии. Специалисты занимаются благоустройством пришкольной территории. Порядки наводят во внутренних помещениях.

Уровень готовности в здании новой школы в 1-м Рупасовском переулке также высокий. В кабинетах устанавливают мебель и оборудование. Специалисты активно убирают и приводят в порядок прилегающую к школе территорию. Скоро объект площадью свыше 20 тыс. кв. м будет готов к сдаче в эксплуатации. Школа готова принять 1100 учеников.

«Сделано много, но времени до сентября остается все меньше. Мы будем вести ежедневный контроль за работами. Все они должны быть завершены в установленные сроки, чтобы школьники и преподаватели спокойно и в комфортных условиях могли заниматься учебным процессом», — отметил Олег Сотник.

Напомним, в нынешнем году 1 сентября выпадает на выходной день. Проведение торжественных линеек перенесут на 2 сентября.