Строительная готовность школы на 2 тыс. мест в Котельниках превысила 70%

Строительные работы в новой четырехэтажной школе в микрорайоне Парковый продолжаются. На объекте задействованы 580 человек, которые завершают ключевые работы.

Более половины строительных процессов закончили. Рабочие подсоединили здание к системам водоснабжения и водоотведения, на 98% выполнили энергоснабжение. Продолжаются пуско-наладочные работы. В июле подрядчик планирует завершить ливневую канализацию и слаботочные системы.

На объекте ведут отделку помещений. Бригады рабочих красят стены, проводят монтаж СМЛ-панелей, укладывают плитку и линолеум, словом, ремонтируют комнаты в полном объеме. Завершаются работы по устройству вентилируемого фасада и монтажу инженерных систем.

Общая площадь работ составляет 30 тыс. кв. м. В школе будут размещены основные кабинеты для учебы и сотрудников, а также актовый зал, четыре спортзала, библиотеки, лаборатории, мастерские. Все будет соответствовать нормам безопасности и комфорта, наполнено современными мебелью и оборудованием. Сборка и установка начались еще с 10 июня. С конца мая поставляют оборудование также для пищеблока, проводится обустройство и монтаж соответствующей техники.

На территории школы также происходит активная работа. Бригады завершают установку наружного освещения и ограждений. На футбольном поле уложили искусственный газон, ведется укладка резинового покрытия для спортивной зоны.

Как отметил глава Котельников Сергей Жигалкин, школа, рассчитанная на 2000 мест, должна быть завершена к новому учебному году. Еженедельно на объект выезжают с проверками, которые позволяют оценивать темпы работ. Сейчас строительная готовность здания превысила 70%, подрядчик укладывается в срок.