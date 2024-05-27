Строительная готовность школы на 550 мест в Одинцовском округе составляет 86%

В настоящее время строительная готовность оценивается в 86%. Глава Андрей Иванов отметил, что 1 сентября школа будет полностью готова.

«Строительство новой школы в Горках-2 идет по графику, готовность составляет 86%. На объекте задействовано 109 человек и 5 единиц техники. Сейчас ведутся отделочные работы, рабочие монтируют фасады и выполняют кровельные работы. На прилегающей территории идет активное благоустройство, по периметру устанавливают ограду. Следующим важным этапом станет обустройство современного школьного стадиона», — сообщил Андрей Иванов.

В трехэтажном здании нового учебного заведения после завершения строительных работ появится 37 классных кабинетов. Также в школе откроют блок общепита с обеденной зоной на 275 посадочных мест и оборудованный медкабинет. В актовом зале разместится 200 человек. В компьютеризированной библиотеке установят интерактивные доски. Занятия по трудовому обучению будут проходить в мастерских. Отдельные помещения появятся для творческих уроков.

Кроме двух современных спортзалов, на территории школы общей площадью более 5,8 тысячи кв.м появится комплексное спортивное ядро, в которое войдут стадион с беговыми дорожками, специализированная зона для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол, зоны для тихого отдыха, игровые городки и полоса препятствий.