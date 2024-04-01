Строительные работы в новой поликлинике в Балашихе подходят к завершению

Будущее медучреждение в ЖК «Столичный» в Балашихе достраивают в микрорайоне Саввино. Это будет новая, современная поликлиника смешанного типа для взрослых и детей, рассчитанная на 670 посещений в смену.

Полностью завершили множество работ на объекте, например, доделали подземную и надземную части здания, закончили каменную кладку внутренних и наружных стен, а также установили новые окна и витражи. В настоящий момент продолжаются фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений. Параллельно с этим устанавливают необходимые инженерные сети. Сейчас готовность объекта выше 70%.

«Поликлиника будет отвечать всем современным стандартам, о которых говорит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Здесь будут и взрослое, и детское отделения, общей мощностью 670 посещений в смену. А также расположится подстанция скорой медицинской помощи» - отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Напомним, что именно этот проект поликлиники стал одним из лучших архитектурных решений в Подмосковье. Открытие этого объекта поможет создать 227 рабочих мест. Медучреждение расположено в ЖК «Столичный», который считается одним из самых перспективных районов Балашихи. Он постоянно обновляется: сейчас там возводят самодостаточный городской кластер из 34 домов с комплексной инфраструктурой.