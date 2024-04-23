Строительные работы в сельской школе Пушкинского округа выполнены на 39%

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал о ходе капитального ремонта школы №11 в селе Братовщина.

На строительной площадке работает бригада, в которую входит 50 специалистов. Работы ведутся активно и соответствуют ранее согласованному плану и графику.

К завершению подходят демонтажные работы и возведение межкомнатных перегородок. Рабочие штукатурят стены и активно выполняют другие общестроительные работы.

Общая готовность строительных работ оценивается в 39%.

Максим Красноцветов вместе с замами регулярно проводит осмотр территории строительной площадки. В марте одним из проблемных вопросов стало получение технических условий от «Газпром теплоэнерго» для демонтажа байпаса, который проходит по территории школы.

Обновленную школу откроют для учащихся и педагогов до начала учебного года. В классах установят новую мебель и современное оборудование.