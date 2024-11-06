Строительный эксперт Мандрика назвал наиболее подходящие материалы для строительства теплых домов

В современном мире есть множество методов снизить расходы на отопление. Один из наиболее действенных — применение строительных материалов, значительно повышающих энергоэффективность зданий. Строительный эксперт Кирилл Мандрика дал свою оценку подобным материалам. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, экологичность отопления во многом зависит от используемых отделочных материалов. Так, если они не соответствуют экологическим стандартам, то даже наиболее современные системы отопления не смогут создать комфортную и безопасную атмосферу в помещении.

Эксперт добавил, что главную роль при затратах на отопление играет энергоэффективность здания. Дома, которые построены по канадской технологии с применением СИП-панелей, имеют минимальные теплопотери и потребляют меньше энергии, в отличие от домов из газобетона или клееного бруса.

Ранее специалист по стройматериалам Васильев пояснил причины невозможности введения запрета на пластиковые окна в России.