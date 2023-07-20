Строительный эксперт Васильев назвал наиболее дешевый и долговечный материал для кровли

По словам строительного эксперта Федора Васильева, наиболее дешевым и долговечным материалом для крыши является рулонная кровля. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что универсальным и современным вариантом также будет композитная черепица, которая не срывается даже при мощном урагане.

По мнению эксперта, рубероид и асбестоцементный шифер становятся все менее востребованными. Однако современные материалы удобны в том, что краска не выгорает, тем не менее они имеют способность собирать конденсат.

Васильев добавил, что также следует помнить о том, что кровля из металлочерепицы и профлиста очень нагревается в жару, поэтому под них важно проложить объемный слой утеплителя.