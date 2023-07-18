Строительный эксперт Васильев назвал способы выбрать долговечный и безопасный электрочайник

По словам строительного эксперта Федора Васильева, для домашнего использования лучше всего выбирать пластиковый электрочайник мощностью 600–900 Вт и объемом полтора литра. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что не следует выбирать очень дешевые модели с характерным пластиковым запахом.

По мнению эксперта, вполне могут подойти стеклянные электрочайники, поскольку данный вариант долговечен и безопасен.

Васильев добавил, что при кипячении воды не следует класть в чайник заварку, делать глинтвейн или подогревать молоко, поскольку это может привести к неисправности прибора.

Он уточнил, что при приобретении электрического чайника нужно обратить внимание на провод, который должен быть толстым и надежным.