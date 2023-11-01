Строительный эксперт Васильев перечислил основные трудности строительства жилого дома зимой

По словам строительного эксперта Федора Васильева, строительство жилых домов в зимний сезон подразумевает увеличение расходов на освещение на фоне короткого светового дня и на регулярный подогрев клеевых составов и других растворов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что владельцу участка также необходимо оборудовать отапливаемую бытовку для рабочих.

По мнению эксперта, строительство загородного дома в зимний период дает возможность значительно сэкономить как на материалах, так и на рабочей силе.

Он подчеркнул, что бытующее мнение о том, что строительство жилья в зимний сезон может отрицательно повлиять на его качество, является мифом.