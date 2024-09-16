Строительный эксперт Васильев перечислил способы подготовки дачного участка к наступлению холодов

В последние недели сентября, а иногда в начале октября в нашу страну приходит «бабье лето». Многие дачники напоследок выезжают за город, чтобы насладиться уходящими солнечными днями. Эксперт по строительным материалам Федор Васильев рассказал, как подготовить свой дачный дом к зимнему сезону. Об этом сообщили «Известия».

По его словам, для получения на будущий год богатого урожая необходимо заложить в грядки перегной и удобрения. Кроме того, до первых заморозков необходимо посадить вишню, сливу или яблоню. Также стоит убрать листву, ветки и мелкий мусор из-под деревьев, обработать стволы препаратами от вредителей.

Эксперт добавил, что при наличии бани на участке следует вымыть все банные принадлежности, спрятать мыло и шампуни, чтобы избежать привлечения грызунов. Также есть смысл увезти с дачи на зиму пищевые продукты, поскольку они могут тоже стать лакомством для грызунов.

По его мнению, после всех необходимых дел в последнюю очередь следует перекрыть водоснабжение в доме, извлечь насосное оборудование, отключить подачу электричества в доме.

«Пищевые продукты с дачи лучше увезти, так как они будут лакомым куском для мышей. Чтобы запахи съестного не привлекали грызунов, нужно убрать с поверхностей жир и любые остатки пищи. Тщательная сухая, а затем влажная уборка избавят вас от больших хлопот в новом сезоне. Мебель и плоские поверхности накройте пленкой или тканью, чтобы убрать скопившуюся пыль было проще. Когда с уборкой покончено и вода вам больше не нужна, после чего нужно смазать замки и петли, чтобы они не закисли от влаги.

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