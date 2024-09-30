Эксперт по ремонту квартир Шевченко назвал причины взрыва натяжных потолков

В ночь на сегодня в ЖК «Селигер Сити» произошел пожар, охвативший сразу несколько этажей. Предположительно, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, запланированных для установки натяжных потолков в одной из квартир. Основатель одной из компаний по ремонту квартир Данила Шевченко рассказал, почему специалисты натягивали потолки посредством газовых баллонов, а не тепловых пушек. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, при установке натяжных потолков всегда применяются газовые баллоны, поскольку от них нагреваются пушки. Для указанных целей сегодня применяют современные газовые двухкамерные баллоны, внутри которых имеются одна камера, где непосредственно содержится газ, затем — пустота и еще одна камера. Таким образом, они сделаны по принципу моторной лодки из волокна, поэтому не взрываются, а возгорание может произойти только в случае использования несовременных баллонов.

Ранее сообщалось, что после мощного пожара в московском ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело.