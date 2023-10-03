Строительный эксперт Васильев перечислил способы выбора безопасных и долговечных обоев
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По словам строительного эксперта Федора Васильева, для жилой комнаты рекомендуется использовать обои из экологичных материалов, то есть бумажные, деревянные или текстильные. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что полностью безопасными для здоровья и долговечными можно назвать флизелиновые обои.
По мнению эксперта, для кухни или прихожей идеально подойдут моющиеся обои.