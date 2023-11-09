Строительный эксперт Васильев развеял миф о строителях египетских пирамид
Фото: [©Файед Эль-Гезири/РИА Новости]
По словам строительного эксперта Федора Васильева, рабов, которые возводили пирамиды в Древнем Египте, очень хорошо кормили, их бедственное положение является мифом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что археологами были найдены рядом с монументами остатки баранины, говядины и козлятины.
По мнению эксперта, главным материалом скульптуры Большого Сфинкса является известняк или обломочная горная порода с малой прочностью.
Он отметил, что тем не менее эрозия может создать только общие очертания, однако дальнейшая детализация проводилась мастерами.