Строительный эксперт Васильев развеял миф о строителях египетских пирамид

По словам строительного эксперта Федора Васильева, рабов, которые возводили пирамиды в Древнем Египте, очень хорошо кормили, их бедственное положение является мифом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что археологами были найдены рядом с монументами остатки баранины, говядины и козлятины.

По мнению эксперта, главным материалом скульптуры Большого Сфинкса является известняк или обломочная горная порода с малой прочностью.

Он отметил, что тем не менее эрозия может создать только общие очертания, однако дальнейшая детализация проводилась мастерами.