Строительство 110 жилых домов началось в Московской области в этом году

Сто десять извещений о начале строительства жилых домов поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в текущем году, сообщила пресс-служба ведомства.

Жилую застройку начали возводить в двадцати шести муниципалитетах региона. Из них больше всего МКД строят в Одинцовском и Ленинском округах.

Среди поступивших в этом году в Главгосстройнадзор извещений о начале строительства жилых домов было восемьдесят восемь многоэтажек, четырнадцать малоэтажек, а также одиннадцать домов с подземных паркингом, три — с административными помещениями и еще столько же со встроенными детскими садами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области возведут тринадцать крупных спортивных объектов.