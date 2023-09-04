Строительство 110 жилых домов началось в Московской области в этом году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Сто десять извещений о начале строительства жилых домов поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в текущем году, сообщила пресс-служба ведомства.
Жилую застройку начали возводить в двадцати шести муниципалитетах региона. Из них больше всего МКД строят в Одинцовском и Ленинском округах.
Среди поступивших в этом году в Главгосстройнадзор извещений о начале строительства жилых домов было восемьдесят восемь многоэтажек, четырнадцать малоэтажек, а также одиннадцать домов с подземных паркингом, три — с административными помещениями и еще столько же со встроенными детскими садами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области возведут тринадцать крупных спортивных объектов.