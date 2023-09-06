Строительство более двадцати детских садов началось в Подмосковье с начала года

С начала этого года в 12 округах Подмосковья начали возводить 24 детских сада. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что после завершения строительства объектов количество мест для детей в детсадах увеличится почти на шесть тысяч. Лидером по числу возводимых дошкольных учреждений стал Красногорск, там работы ведутся на шести объектах. Кроме того, в Мытищах возводят четыре детских сада, в Ленинском — три, в Балашихе два. Самый большой детский сад появится в Люберцах, он будет рассчитан на 560 мест и разместится в городе на Проектируемом проезде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.