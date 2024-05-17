Строительство больнично-поликлинического комплекса в Хотьково близится к завершению

В Хотьково в Сергиевом Посаде близятся к завершению работы по строительству больнично-поликлинического комплекса. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта составляет уже 80%.

Комплекс строится на 1-й Больничной улице в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь здания составит почти 27 тысяч квадратных метров.

Здесь обустроят поликлинику для детей и взрослых на 450 посещений в смену, КДЦ с лабораторией и профильными отделениями, стационар на 60 коек. На прилегающей территории появятся места для отдыха, парковка, игровые площадки.

Сейчас на объекте трудятся две с половиной сотни рабочих, задействовано восемь единиц техники. Ввести объект в эксплуатацию планируется к сентябрю текущего года.