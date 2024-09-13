Строительство больнично-поликлинического комплекса завершается в подмосковном Хотьково

«На объекте задействовано 269 человек и семь единиц техники. Завершаются фасадные работы, монтаж радиаторов и оконечных устройств. Ведутся электромонтажные работы и пусконаладка инженерных систем. Сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству», — говорится в сообщении.