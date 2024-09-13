Строительство больнично-поликлинического комплекса завершается в подмосковном Хотьково
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Хотьково Сергиево-Посадского округа завершается строительство больнично-поликлинического комплекса, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте задействовано 269 человек и семь единиц техники. Завершаются фасадные работы, монтаж радиаторов и оконечных устройств. Ведутся электромонтажные работы и пусконаладка инженерных систем. Сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству», — говорится в сообщении.
Площадь здания составит 26,9 тысячи квадратных метров. Там разместят детско-взрослую поликлинику, дневной стационар, консультативно-диагностический центр с профильными отделениями и лабораторией, а также стационар. На территории появятся подстанция скорой помощи, парковая зона, площадки для прогулок и отдыха, парковка. Учреждение оснастят современным медоборудованием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.