Строительство большой школы продолжается в подмосковном Жуковском

В пятом микрорайоне городского округа Жуковский продолжается строительство школы, которая будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников, сообщили в областном Минстрое. Стройготовность объекта составляет порядка 25%, его возводят в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы Московской области.

«На строительной площадке более 170 рабочих и семь единиц техники. Выполняется армирование вертикальных конструкций, кладка наружных и внутренних стен, отделочные работы на уровне технического этажа» — уточнили в сообщении.

Площадь нового образовательного учреждения превысит 16 тысяч квадратных метров, оно будет разделено на секции-блоки начальной школы, основной и старшей школы. В здании обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортзалы, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, столовую и другие помещения. Ввести школу в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.