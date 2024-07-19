Строительство большой школы завершается в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

В ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе завершается строительство школы, рассчитанной на 1550 мест, стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 330 рабочих и 10 единиц техники, которые ведут отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Сейчас завершают фасадные работы. Активно ведут благоустройство прилегающей территории», — говорится в ведомстве.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», их планируют завершить до начала нового учебного года. В здании площадью 23,5 тысячи квадратных метров разместят блоки начальной, основной и старшей школы. Для них обустроят ИТ-полигон, медиатеку, спортивные площадки и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.