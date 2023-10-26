Строительство большой современной поликлиники продолжается в подмосковной Лобне

Рабочие начали подготовительные работы к установке окон и витражей, а также к закрытию теплового контура здания современной поликлиники ГБУЗ Московской области «Лобненская центральная городская больница». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте задействовано семьдесят рабочих и шесть единиц техники. Продолжается внутренняя кладка стен и перегородок, устройство кровли, а также работы по выносу и монтажу теплосети. Общая площадь пятиэтажного здания составит почти двенадцать тысяч квадратных метров.

Новая современная поликлиника сможет принимать до шестисот посетителей в смену. Прием будут вести участковые терапевты и профильные специалисты. Ожидается, что данную поликлинику планируется оснастить современной медицинской техникой и оборудованием. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре следующего года.

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