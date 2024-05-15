Строительство детсада в ЖК «Лесобережный» в Красногорске завершится в 2025 году

Строительство нового детского сада на территории жилого комплекса «Лесобережный» в селе Николо-Урюпино Красногорска завершится во втором квартале следующего года. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение рассчитано на 315 мест, его общая площадь составит около 4,3 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании обустроят групповые помещения и спальни, медпункт и столовую, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории появится сад, где дети смогут самостоятельно высаживать цветы. Также создадут зону ожидания для родителей.

Строить объект начали в феврале. Сейчас степень его готовности составляет 12%.