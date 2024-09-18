Строительство детского сада началось в подмосковном Щелково

В микрорайоне Щелково-7 вблизи улицы Неделина стартовало строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест, подрядчик приступил к устройству котлована. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании площадью более 3,4 тысячи квадратных метров обустроят групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медблок, пищеблок и другие помещения. Рядом с ним появятся игровые и физкультурные площадки, уличное освещение. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.