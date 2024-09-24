Строительство детского сада продолжается в поселке Вуги под Люберцами

В поселке Вуги в Люберцах продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 200 мест, строители приступили к работам по благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте задействованы 50 рабочих и три единицы техники. В здании продолжаются фасадные, отделочные и сантехнические работы, устройство системы вентиляции, а также работы по устройству внутренних инженерных сетей. Работы ведутся с опережением графика», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет три этажа, его площадь превысит три тысячи квадратных метров. Там разместят девять групповых помещений для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты. На прилегающей территории обустроят прогулочную зону, установят детские площадки и спортивное ядро. Открыть детский сад планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.