Строительство детского сада в подмосковном ЖК «Город «В лесу» вышло на финишную прямую

Новое дошкольное образовательное учреждение уже скоро откроет свои двери для трехсот пятидесяти малышей на территории жилого комплекса «Город «В лесу» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что новое здание рассчитано на пятнадцать групп, две из которых — ясельные. Общая площадь учреждения составит пять с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас на прилегающей территории ведутся активные работы по благоустройству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сегодняшний день в регионе учится порядка одного миллиона восьмидесяти тысяч учеников, а ежегодный прирост составляет порядка сорока двух тысяч ребят.