Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья выходит на финишную прямую в Пушкино

Рабочие приступили к установке оконных блоков в доме для переселенцев из аварийного фонда, который возводят на улице Октябрьская в Пушкинском городском округе. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте задействовано более семидесяти рабочих, а также две единицы спецтехники. Примечательно, что все монолитные работы полностью завершены. Выполняется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных сетей.

Планируется, что в новые квартиры переедут более 170 человек, которые проживают в 16 аварийных домах в Пушкинском городском округе. Общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит чуть менее трех тысяч квадратных метров. Завершить все строительные работы планируется уже в декабре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.