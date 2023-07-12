Строительство дома для переселенцев в Пушкино идет в графике

Комфортабельный, современный высотный дом возводят в Городском округе Пушкинский в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Многоквартирное здание строят на улице Октябрьская в Пушкино. Дом предназначен для переселенцев из аварийного жилья. Общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит более 2,7 тыс. кв. м.

Как рассказали в администрации Городского округа Пушкинский, на площадке трудятся более 70 рабочих и 5 единиц техники. В настоящее время специалисты проводят монолитные работы на уровне 8-го этажа здания, а также осуществляют кладку наружных стен и внутренних перегородок.

При этом на первом этаже дома уже стартовали отделочные работы.

«В новые квартиры переедут 65 семей — более 170 человек, которые проживают в 16 аварийных домах в Пушкинском», — рассказал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Максим Красноцветов подчеркнул, что завершить все работы планируется в декабре 2023 года.

Отметим, что вместе с ключами от новых квартир жители округа получат полностью готовое жилье с отделкой и сантехникой.