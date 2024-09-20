Строительство дороги в деревне Могильцы Г.о. Пушкинский завершено на 80%

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и коллеги в рамках партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» совершили обход в деревне Могильцы. Лично осмотрели ход строительства важного для жителей маршрута.

В деревне Могильцы участки получили 142 многодетные семьи, однако им тяжело благоустраивать территории из-за отсутствия важной дороги. На запрос жителей оперативно отреагировали и поручили проложить удобный путь на 4,452 км, причем с нуля. Как выяснилось, сейчас работы на участке завершены на 80%. Дорогу выполняют из асфальтобетонной крошки с основанием из щебня. Уже в обозримом будущем семьям станет удобно подъезжать к участкам и подвозить строительные материалы.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Земельные участки дороги поставлены на государственный кадастровый учет и переданы в постоянное обслуживание МКУ «Софрино», — отметил глава муниципалитета в телеграм-канале.

Напомним, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева также организовали капитальный ремонт дороги и моста к СНТ Ольховка-2. Работы проводятся на участке длинной 327 м. Вместе с дорожными работами обустраивают водопропускные трубы.