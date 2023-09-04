Строительство двенадцати объектов пищевого назначения началось в Подмосковье

С начала этого года в Московской области началось строительство 12 объектов по производству и переработке продуктов питания, а также объектов сельскохозяйственного назначения. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, например, в Домодедово строители начали возводить цех по переработке овощей и реконструировать производственно-складское здание по глубокой переработке сельхозпродукции. В Сергиево-Посадском округе строят научно-производственные объекты селекционно-племенного комплекса и инфраструктуры, а также инкубаторий, в Ступино — сооружения по очистке технологического воздуха на фабрике по производству кормов для домашних животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.