Строительство двух домов для переселенцев на улице Чкалова в Старой Купавне движется к завершению

В Богородском городском округе активно реализуют государственную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, в Старой Купавне строительство двух домов на Чкалова движется к завершению.

Подрядчик уже приступил к благоустройству: установлены скамейки, детская площадка, площадка для занятий спортом, а также теннисный стол. Получено положительное заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

«Вручение ключей от новых квартир запланировано на сентябрь 2024 года. В данные дома переедут 345 жителей из домов, признанных аварийными до 2019 года», — рассказали в администрации муниципалитета.

Расселяемая площадь составит чуть более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Строительство ведется в рамках программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.