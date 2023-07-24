Строительство двух жилых домов продолжается в Городском округе Пушкинский

Инспекторы Главгосстройнадзора осуществили проверку хода возведения двух домов в составе жилого комплекса «Премиум» в городском округе Пушкинский.

Отмечается, что возводить оба корпуса начали еще в августе прошлого года, сейчас же работы ведутся на тринадцатом этаже. Строительство планируется завершить в августе 2025 года.

Жилой комплекс «Премиум» возводится по проекту «город в городе». Так, здесь построят все необходимые объекты инфраструктуры: магазин шаговой доступности, предприятия бытового обслуживания, фитнес-центр, а также детский образовательный центр. Также проектом предусмотрен эксплуатируемый стилобат — на большом балконе на уровне второго этажа расположены рекреационные пространства, спортивные и детские площадки и другие зоны отдыха.

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