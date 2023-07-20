Строительство эстакады и путепровода на участке развязки ЦКАД и Киевского шоссе начнется в Наро-Фоминском округе

В районе поселка Селятино Наро-Фоминского округа начнется реконструкция Киевского шоссе, в рамках которой построят эстакаду и путепровод на участке развязки ЦКАД и Киевского шоссе. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый этап работ затронет участок от 51 до 53 километра, в ходе него полосы движения будут увеличены до трех в каждом направлении, также построят разворотный съезд на разных уровнях с путепроводом над основным ходом. Разворотная эстакада будет предназначена, в том числе, для движения в сторону Москвы из Селятино, где расположена развязка с ЦКАД. Все работы планируют завершить следующей осенью.

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