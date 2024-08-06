Строительство ФАПа стартовало в деревне Поповское в Егорьевске

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стартовало в деревне Поповское в Егорьевске. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Пункт будет построен с использованием технологии модульного строительства за счет бюджетных средств. Сейчас на территории объекта ведется устройство фундаментной плиты.

Площадь пункта составит двести квадратных метров. В нем обустроят кабинеты фельдшера, прививочные, смотровую, палату для более длительного пребывания пациентов, процедурную.

Завершить строительство объекта планируется до конца текущего года. Ближайшей к ФАПу остановкой будет «Поповская-1».