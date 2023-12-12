Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной завершено в Домодедово

В составе спортивного комплекса «Авангард» в Домодедово завершено строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент в здании завершается сборка мебели и уборка помещений, а также ведется пусконаладка различных инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию.

Рядом с ФОКом также завершаются работы по возведению первого в Подмосковье манежа с полноразмерным футбольным полем. Здесь работы тоже будут завершены до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.