Строительство ФОКа продолжается в Бронницах

На Москворецкой улице в Бронницах продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, работы проходят в рамках нацпроекта «Демография», стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сейчас рабочие выполняют отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и благоустройство территории. В здании площадью более двух тысяч квадратных метров разместят спортзал с трибунами, помещения для судей, силовые и кардиотренажеры, фитнес зал, блок медицинских помещений, буфет. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха. Ввести ФОК в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.