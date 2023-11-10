Строительство ФОКа с ледовой ареной в Домодедово выходит на финишную прямую

Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, который появится в составе спортивного комплекса «Авангард» в Домодедово, завершается, сообщили в областном Минстрое. Его стройготовность достигла 80%.

«На объекте более 100 строителей и шесть единиц техники. Рабочие проводят отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей. Снаружи продолжается благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Демография», его площадь составит 4,7 тысячи квадратных метров. Там разместят ледовую арену, трибуны и тренажерный зал. Вблизи ФОКа обустроят парковку и места для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».