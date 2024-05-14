Строительство кампуса для проживания преподавателей лицея имени В. И. Долгих продолжается в Истре

Общая строительная готовность здания кампуса для проживания преподавателей лицея имени В. И. Долгих в селе Павловская слобода городского округа Истра составляет уже почти пятьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что в настоящий момент на объекте работает более пятидесяти строителей, которые завершают фасадные и кровельные работы. При этом подрядчик также ведет электромонтажные, отделочные работы, устройство вентиляции и монтаж системы отопления, сантехнические работы.

Площадь трехэтажного корпуса для проживания преподавателей составляет почти три тысячи квадратных метров. В нем расположатся почти сорок номеров для проживания педагогов. Отмечается, что открытие объекта запланировано на 1 сентября этого года.

Одновременно с этим в составе лицея продолжается строительства двух корпусов для проживания учащихся, которые введут в эксплуатацию планируется в конце текущего года.