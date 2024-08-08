Строительство консультативно-диагностического центра продолжается в подмосковном селе Ромашково

На сегодняшний день строительная готовность нового консультативно-диагностического центра в селе Ромашково Одинцовского городского округа превышает уже пятьдесят процентов.

Ожидается, что данный Центр войдет в состав Одинцовской областной больницы. В смену учреждение сможет принять 150 детей и 200 взрослых, здесь будет установлено новейшее оборудование. Сейчас строители продолжают работы по фасаду и витражам, внутри здания специалисты приступили к устройству перегородок и монтажу коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Мы приступили к черновой отделке помещений, ведутся работы по устройству стяжек, на 2 и 3 этажах работы уже завершены. Проходит штукатурка стен и устройство перегородок из металлокаркаса. Произвели работы по разводке отопления на трех этажах. Работы ведутся по графику, отставаний нет», — добавил Антон Яллин, начальник участка ООО «Западная строительная компания».

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев рассказал, что семь бригад скорой помощи и двадцать два врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи местным жителям.