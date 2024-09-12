Строительство консультационно-диагностического центра продолжается в Одинцово

В селе Ромашково Одинцовского округа продолжается строительство здания филиала консультативно-диагностического центра Одинцовской областной больницы, работы проходят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на площадке задействованы 92 рабочих и одна единица техники. Ведется устройство фасадных конструкций, каркасных перегородок, монтаж стеклопакетов, штукатурные работы, монтаж внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Новый центр площадью девять тысяч квадратных метров сможет принимать 350 пациентов в смену, в нем будет три этажа. Там разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, блок кабинетов узких специалистов и другие помещения. В учреждении установят новую мебель и оборудование, рядом с ним организуют парковку. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.