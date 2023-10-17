Строительство многофункционального транспортно-перегрузочного центра завершается в Чехове

В проект вложат порядка четырех миллиардов рублей. После завершения строительства в округе создадут около 500 новых рабочих мест. Терминал состоит из семи погрузо-выгрузочных железнодорожных путей общей протяженностью более 15 километров. Это позволяет разместить до 300 вагонов в отстой единовременно. На территории центра уже действует склад, где выполняют работы по обработке контейнеров, транспортировке автомобилей, а также формированию поездов в Китай.

Отметим, что сотрудники администрации горокруга оказывают поддержку проекту на всех этапах его реализации, чтобы улучшить социально-экономическое развитие округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».