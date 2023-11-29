Строительство многоквартирного дома в Можайске для переселения граждан из аварийного жилья завершается

В подмосковном Можайске на улице Полосухина продолжается строительство многоквартирного дома. На данный момент проект завершен почти на 80%. Вскоре в этом доме поселятся более шести десятков семей, которые переедут сюда из разных поселений муниципалитета.

На данный момент на объекте продолжаются работы. Сейчас строители проводят вертикальную планировку, чистовую отделку и благоустройство территории, обустраивают внутренние системы коммуникации, устраивают фасад, ограждают крышу.Напомним, что на этом объекте работы проводятся по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» на участке более восьми тысяч «квадратов». Здесь же планируется разместить открытую парковку, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.