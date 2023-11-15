Строительство музыкальной школы продолжается в Королеве

В микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева продолжается строительство детской музыкальной школы, рабочие уже начали выполнять устройство котлована здания. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На площадке в настоящий момент порядка 25 рабочих и две единицы техники, выполняется устройство котлована здания», — говорится в сообщении.

Работы выполняют в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В новом образовательном учреждении разместят зрительный зал, два репетиционных зала, 26 учебных залов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий и другие помещения. Завершение работ запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.