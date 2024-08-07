Строительство НИЦ АО Фирма «Август» в Черноголовке находится в активной стадии

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин и делегация Министерства промышленности и торговли РФ во главе с директором департамента химической промышленности Артуром Смирновым проверили ход строительства научно-исследовательского центра АО Фирма «Август».

Руководство АО Фирма «Август» сообщило, что НИЦ призван стать крупнейшим и самым передовым на сегодня в стране центром научных исследований в области технологий защиты растений и развития смежных отраслей.

На базе НИЦ «Августа» будут создавать инновационные препараты. Сотрудники смогут заниматься поиском и синтезом необходимых для работы действующих веществ, а также разрабатывать новые эффективные стратегии применения средств защиты, в том числе решать проблему резистентности.

«В рамках комплексной научно-исследовательской деятельности здесь будут выполняться работы по созданию инновационных препаратов с улучшенными характеристиками, поиску и синтезу действующих веществ. Инфраструктура центра формируется с учетом возможности реализации новейших методов исследований и развития деятельности по приоритетным для государства направлениям в сфере науки и технологий – в том числе в рамках проектов импортозамещения в области малотоннажной химии, создания новых биологически активных действующих веществ, биопрепаратов, собственных линий сельхозкультур с использованием современных биотехнологических подходов, технологий глубокой переработки сельхозпродукции», — пояснило руководство АО Фирма «Август».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Кроме того, НИЦ «Августа» станет обучающей базой для студентов профильных вузов. Современное оборудование и квалифицированные специалисты способствуют развитию достойный кадров, которые смогут реализовать себя в отраслевой науке и отечественном сельхозпроизводстве.

«Новый научный центр «Августа» в подмосковной Черноголовке станет важнейшим звеном в технологическом цикле компании, обеспечив целостную систему разработки защитных препаратов – от исследований до масштабирования процессов, позволяющего приступить к промышленному выпуску продукции. Однако задачи, которые должен решать центр, существенно более значимы, чем расширение продуктовой линейки компании. Мы создаем НИЦ как элемент научно-технологической инфраструктуры страны, своего рода инструмент, который может и должен быть эффективно использован в интересах государства для решения задач продовольственной безопасности, технологического суверенитета, развития науки, создания кадрового потенциала», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «Август» Александр Усков.

В рамках реализации проекта на территории застройки откроют два кластера: химический и биологический.

«В химическом кластере будут осуществляться разработка новых препаративных форм средств защиты растений, синтез и отработка технологий получения действующих веществ, масштабирование процессов. Биологический кластер предназначен для первичного скрининга новых препаратов и действующих веществ на гербицидную, фунгицидную, инсектицидную активность», — рассказал Руслан Зотов.

В настоящее время реализация проекта находится на финальной стадии. Строительство основного здания завершено полностью. Специалисты выполняют внутренние работы, завершение которых запланировано на конец текущего года. В начале 2025 года научный центр «Август» начнет свою работу.

«Инфраструктура биологического кластера включает различные лаборатории для проведения исследований на всех уровнях организации живой материи – от популяционного до молекулярного, «Биотрон» с лабораториями искусственного климата и полевую опытную станцию. Высокотехнологичное оборудование позволит выполнять широкий спектр исследований по совершенствованию традиционных и разработке новых защитных препаратов, вести комплексные работы в области биологической защиты растений, получения устойчивых сортов, глубокой переработки сельхозпродукции», — рассказал об оснащении научного центра директор по НИОКР АО Фирма «Август» Руслан Зотов.

Сотрудники научного центра прошли конкурсный отбор. Заявки принимали от специалистов из многих регионов России. Были отобраны самые сильные специалисты. Для работников в рамках формирования социальной инфраструктуры построят жилой квартал.