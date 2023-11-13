Строительство нового детского сада продолжается в подмосковном ЖК «Облака 2.0»

Новое дошкольное образовательное учреждение в жилом комплексе «Облака 2.0» городского округа Люберцы примет первых воспитанников уже во втором квартале следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что в настоящий момент завершены работы по конструктивным элементам здания и подключению к инженерным сетям в полном объеме. Сейчас выполняется отделка и монтаж инженерного и технологического оборудования, ведется благоустройство территории и установка малых архитектурных форм.

Известно, что сад площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитан на семь групп для детей от 3 до 7 лет. Учреждение будет представлять из себя современное четырехэтажное здание с благоустроенной прилегающей территорией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что детский госпиталь, который в настоящее время возводят в Красногорске, будет принимать пациентов со всей страны.