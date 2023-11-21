Строительство нового детского сада продолжается в подмосковном ЖК «Шолохово»

Рабочие полностью возвели каркас здания нового дошкольного учреждения на территории малоэтажного жилого комплекса «Шолохово» в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Напоминаем, что данный социальный объект возводит «СЗ „Новотутинки“ в рамках договора о комплексном развитии территории. Рабочие уже закрыли тепловой контур и произвели остекление. На очереди проведение монтажных работ по наладке инженерных сетей, отладке вентиляции и подключении к коммуникациям. В процессе установка фасадов.

Ожидается, что общая площадь детского сада составит более трех с половиной тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание рассчитано на 6 групп по 20 малышей от 2 до 7 лет с режимом посещения полного дня. Строительство ДОУ позволит создать 47 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе продолжают активно строить школы в связи с ростом школьников.