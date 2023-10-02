Строительство нового детского сада стартовало в подмосковных Люберцах
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строители приступили к устройству фундамента будущего здания дошкольного образовательного учреждения в подмосковных Люберец. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания детского сада составит более восьми тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 560 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду разместятся групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями, туалетными комнатами и буфетной. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.
Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов стало известно, что в Подмосковье после капитального ремонта открыто семнадцать садиков, а еще двенадцать откроются до конца года.